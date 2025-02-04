Tetsushi Kajimoto［東京４日ロイター］ - 日銀が４日発表した１月のマネタリーベースの平均残高は、前年比２．５％減の６５１兆１０７９億円だった。国債買い入れ減額方針の下、日銀当座預金が４カ月連続で減少し、マネタリーベースの水準も５カ月連続で前年比マイナスとなった。平均残高のマイナス幅は、３．８％減だった２０２３年１月以来の大きさ。金額ベースでも２３年２月以来の低水準となった。当座預金は２３年１月に