内需沈滞が続いた昨年の韓国の小売り販売が過去初めて３年連続減少を記録した。１２月の非常戒厳事態で国民生活と密接なサービス業分野が直撃を受けた。民生回復は遅くなり輸出が鈍化する兆しが現れる中で内需指標のあちこちに寒波が巻き起こった状況だ。韓国統計庁が３日に発表した「２０２４年年間産業活動動向」によると、昨年の財貨消費を示す小売り販売額指数は前年より２．２％下落した。小売り販売は２０２２年にマイナス０