¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆÈÎ©¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬Ìä¤¤Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¥×¥í¡£Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¡ÖÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×½êÂ°¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÍ­µÈ¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û·ÝÇ½¥×¥í¤ËÌä¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß°ÕµÁ¡ÄÂç¼ê¥Û¥ê¥×¥í¤«¤é¤â¸þ°æÍý¡¢ÇÈÎÜ¤éÂà½ê¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÇÈÌæ¹­¤¬¤ë¡Ö²¶¤Ê¤ó¤Æ30Ç¯¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÉû¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¥Ò¥Ò¥Ò¤Ã¤Æ¸À¤¦¤À¤±¡£¡ØÉû¼ÒÄ¹¡¢ËÍ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ì¸À