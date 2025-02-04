台湾のトップスターである徐熙媛（バービィー・スー、４８）の死去が伝えられた中で、彼女の最後のＳＮＳ掲示物が夫ク・ジュンヨプ（５５）に対するあふれる愛情が含まれていてファンの涙を誘っている。３日、台湾中央通信社（ＣＮＡ）をはじめとする台湾メディアは徐熙媛が家族で日本旅行中に肺炎を伴うインフルエンザで亡くなったと報じた。徐熙媛の妹で同じく女優である徐熙娣（４６・ソ・ヒジェ）はこの日所属事務所を通