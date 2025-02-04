マンション価格の上昇は一体どこまで続くのでしょうか？東京23区の新築マンションの平均価格は、2024年には6年ぶりに前年比がダウンしたものの、1億円を超えているのは変わらず、高嶺の花状態が続いています。この先の動向はどうなっていくのでしょうか。不動産市場、不動産投資を研究・専門分野とするニッセイ基礎研究所 金融研究部の渡邊布味子（わたなべ・ふみこ）さんに、2024年の振り返りと、2025年のマンション購入にあた