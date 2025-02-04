½÷»ÒSPA!¤ÇÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Àµ­»ö¤ò¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖµÁ¼Â²È¡¦²ÈÂ²¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤µ­»ö¤Ç¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2020Ç¯2·î22Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡áÀÎ¤Ï¡Ö²È¤ò·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¸½ºß¤è¤ê¤â¶¯¤¯¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÃË¤Î»Ò¤ò»º¤à¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ëº£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×¤È¤Ï¼ñÌ£¤Î¥¹¥­¡¼