タイコスメブランドCathy Doll（キャシードール）の2025年春新作コスメの情報が到着！くまモチーフのミニリップ『シャイニーベア リップモイスト』が、2月3日（月）より楽天市場と全国のドン・キホーテにて順次発売に。今回は、実際に使用したリアルなレビュー・口コミ、先行発売情報をご紹介します。Cathy Doll（キャシードール）2025年春新作コスメCathyDoll（キャシードール）『Cathy Dollシャイニーベア リップモイスト』