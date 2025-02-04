日本製鉄本社が入るビル日本製鉄がUSスチール買収問題を巡り米政府を提訴した行政訴訟で、両社は4日までに首都ワシントンのコロンビア特別区連邦控訴裁判所に準備書面を共同で提出したと明らかにした。提出は3日。鉄鋼業界の国際的な大型再編を目指した買収計画で、安全保障上の懸念を理由に禁止を命じた米大統領を訴える異例の裁判が始まった。書面では「バイデン前米大統領が安保上の理由ではなく政治的理由から買収禁止を決