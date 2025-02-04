º£¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿DeNA¡¦»°¿¹Âçµ®ÆâÌî¼ê¤¬4Æü¡¢²­Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ÎÁáÄ«Îý½¬¤Ç¡Ö³°Ìî¼ê¡×¤Î¥´¥íÊáµå¤ÎÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¡£½ÓÂ­¹ªÂÇ¤ÎÇØÈÖ¹æ26¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Î¼çÀï¾ì¤ÏÆóÎÝ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Æ±¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¤ÏËÒ½¨¸ç¤¬·¯Î×¤¹¤ë¤È¤¢¤ê¡¢°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢³°Ìî¤È¼éÈ÷µ¡²ñ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Á°¥ä¥¯¥ë¥È¤Î²ÏÅÄÍºÍ´1·³³°Ìî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¤«¤éÃúÇ«¤ËÊáµå¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£»°¿¹¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Ë¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë1»î¹ç¤À¤±³°