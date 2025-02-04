コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは、国際エクスプレスのリーディングカンパニーであるDHL Expressと国産SAF(Sustainable Aviation Fuel/持続可能な航空燃料)の売買契約を締結した。SAFとはどんな燃料で、今回の契約はSAFの利活用にどのような影響をもたらすのか。説明会を取材した。契約書にサインを交わして笑顔を見せるコスモ石油マーケティング社長の森山幸二さんとDHLジャパン