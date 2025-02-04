● こちらの真っ赤なクルマ、イタリア車っぽいエモーショナルな見た目をしていますが、実はトヨタ自動車のクルマです。けっこう希少な存在なのですが、車名がわかりますか?イタリア車っぽいけどトヨタ車です!生産期間が短かったクルマですこうして見るとなかなかカッコいいのですが、発売当時はクルマのトレンドがセダンからミニバンへと移り変わるころで、あまり人気が出ませんでした。――正解は次のページで!● ○問題をおさら