Image: CalDigit 絶対にオーバースペック、だけど欲しい…。高性能＆ハイデザインな周辺機器に定評のあるCalDigitから、USBハブ「Element 5 Hub」が発売されました。定価は5万1480円ですが、4万2900円にお値引き中。最新のThunderbolt 5、完備 Image: CalDigit 大きな特徴は、最新規格たるThunderbolt 5に対応