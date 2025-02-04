北海道の東部に位置する北見市(きたみし)は、北海道で一番広く、海の幸と山の幸が豊富に集まるオホーツクの台所ともいえるまちです。農産物では生産量日本一の玉ねぎや白花豆、海産物ではホタテ・牡蠣・サケが特産品で、「ハッカのまち」としても知られており、世界生産量の70％を担っていた時代もあったのだとか。スポーツでは「カーリングの聖地」とも呼ばれ、多くのオリンピック選手を輩出しています。今回は、人口当たりの焼肉