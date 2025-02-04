高木豊が注目する若手野手パ・リーグ編（セ・リーグ編：「阪神の近本光司のようになれる」逸材も＞＞）高木豊氏がブレイクを期待する若手選手のパ・リーグ編。２人のドラフト１位ルーキーを含め、４人の名前が挙がった。キャンプで守備練習をする、楽天ドラ１の宗山塁photo by Sankei Visual【注目のルーキー２人の評価は？】――今季期待のパ・リーグ若手野手を挙げるとしたら？高木（以下：高木）楽天のドラ１ルーキーの