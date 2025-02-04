Nandita BoseSteve Holland[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï£³Æü¡¢À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡Ê£Ä£Ï£Ç£Å¡Ë¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë»ñ»º²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ò¡ÖÆÃÊÌÀ¯ÉÜ¿¦°÷¡×¤ËÇ§Äê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÍø±×ÁêÈ¿¤äºâÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨µ¬Â§¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏÀ¯ÉÜ¤«¤éµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢Ë¡Î§¤Ë½¾¤¦