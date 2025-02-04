アイルランドのアニメーション・スタジオ、カートゥーン・サルーンの最新作『パフィンの小さな島』のゲスト声優として、上野樹里の出演が発表された。主人公ウーナたちの冒険を見守るお母さんパフィン役を演じる。【写真】海鳥パフィンたちがかわいい『パフィンの小さな島』場面写真制作会社のカートゥーン・サルーンは、2Dの手描きアニメにこだわるスタジオ独自のスタイルを貫き、本国アイルランドでは“ポスト・スタジオジ