メル・ギブソン監督最新作『フライト・リスク』（3月7日公開）より、相席スタートの山崎ケイ、山添寛が日本語吹替版のゲスト声優を務めることが発表された。2人は映画吹替え初挑戦。【動画】自前で混線を演じる山添寛も相席スタートのインタビュー＆アフレコ映像本作は、アカデミー賞5部門を受賞した『ブレイブハート』（1995）で監督としても高く評価されたメル・ギブソンが、『ハクソー・リッジ』（2016）以来9年ぶりに監