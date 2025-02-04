2024年から始まったインタビュー企画【Spotlight DJs】の第5回となる今回は、ラッパーとビートメイカーをつなぐ革新的なプラットフォーム「BEAT SPACE」を立ち上げた代表・BUSTA-ROWへのインタビューだ。「BEAT SPACE」は、トラックメイカー、ラッパー、DJを結びつけ、新しい音楽の創造を支える場として注目を集めているサービスだ。プラットフォームを立ち上げるに至った背景やそのビジョン、DJとしての経験を活かした新しいビジ