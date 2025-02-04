CMサイト（大阪市）が企画編集するランキングサイト「ランキングー！」が、「お金のかからない趣味40〜60代人気ランキング」の結果を発表しました。調査は2024年12月3日にインターネットで実施。40代以上の男女（性別回答しないを含む）8444人から有効回答を得ています。2位は「家でできる」趣味がランクイン3位は「読書・マンガを読む」（381票）でした。無料の電子書籍アプリや図書館を利用することで、お得に楽しむことが