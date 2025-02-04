ダイソーをパトロール中、あの任天堂の公式グッズが売っているのを発見！超人気キャラクターの可愛いアイテムはファン必見です！どちらも小物の収納にぴったりのサイズなので、文房具やコスメの収納にオススメです。これが100円で買えるとなると、売り切れるのも時間の問題だと思うので、ぜひチェックしてみて！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左）：星のカービィ ミニ巾着 ニューレトロ価格：￥110（税込）サイズ（約）