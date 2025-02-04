ダイソーをパトロールしていると、スマホグッズ売り場で一目惚れしてしまう出会いが♡お値段が￥220（税込）と、100均アイテムにしてはお高いのかな…と思いましたが、あまりの可愛さに購入不可避でした♡デザインの良さはもちろん、実際に使ってみると実力も十分！これは見逃し厳禁ですよ〜♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：5050 スマホ貼り付けパーツ（ブタさん、2P）価格：￥220（税込）内容量：2P販売ショ