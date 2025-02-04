アサヒ飲料株式会社がブレンド茶のパイオニア『アサヒ 十六茶』をリニューアルし、2025年2月4日（火）より全国で発売。新垣結衣が出演する新TVCM「16チャージ！交差点」編を2月4日（火）より全国にて順次OAする。【動画】「あのちゃんの電電電波」最新回を無料配信『アサヒ 十六茶』は、おいしさと健康を追求し、16素材を絶妙にブレンドした、カフェインゼロのブレンド茶。16素材をバランスよく摂るような健康感と、素材が調和した