入試をいじって分かれた明暗私大の雄・早稲田大学で進む共通テスト・数学必須化の流れに、最も気を揉んでいる大学は慶應ではない。早慶に次ぐ存在のMARCH、すなわち明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の各校だ。難関私大専門塾「マナビズム」代表の八澤龍之介氏が言う。「私大最難関である早稲田なら、東大・京大レベルの受験生を呼び込むこともできるでしょう。一方でMARCHや関関同立（後出）のような難関私大