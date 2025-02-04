２０２６年３月に行われる第６回ワールドベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の本戦出場をかけた予選が２月下旬に開催。台湾の台北で２１日から始まる予選１組目の出場メンバーが３日（日本時間４日）に発表された。開催地の台湾をはじめニカラグア、南アフリカ、スペインの間で争われ、上位２チームが来年の本戦に出場する。台湾には昨年統一で１０勝２敗、防御率１・６６でＭＶＰを獲得し、日本ハムと契約した古林睿煬（グー