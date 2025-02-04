「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）キャンプ視察した野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督が阪神から８人の候補者を挙げ、「阪神はよく見に行くことになる」と期待した。阪神の藤川球児監督（４４）は「ぜひ」と多数の侍ジャパン選出を後押し。また、臨時コーチ２日間の業務を終えた糸井嘉男ＳＡを高く評価した。以下、一問一答◇◇−３月の侍ジャパンの強化試合は、開幕前の難しいタイミングだが、プラスにな