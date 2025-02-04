「阪神２軍春季キャンプ」（３日、具志川）阪神のドラフト２位・今朝丸裕喜投手（１８）＝報徳学園＝が、キャンプで初めてブルペンに入り、切れのいい真っすぐにフォークなど変化球を交えて３０球を投じた。昨秋ドラフトで高校生屈指と評価された大型右腕に、デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「意識の高さ」を高評価した。◇◇初めてのブルペンにしては落ち着いているなという印象だった。驚いたのは、最初のブ