【北京＝吉永亜希子】中国は近年、中南米各国との関係強化に力を入れており、とりわけ太平洋と大西洋をつなぐパナマ運河を有するパナマを、地政学的な観点から重視してきた。それだけに今回、パナマが巨大経済圏構想「一帯一路」から離脱する方針を表明したことは、中国にとって痛手となりそうだ。中国の習近平（シージンピン）政権は、更なる経済支援でつなぎとめを図る可能性がある。習政権は２０１６年以降、敵視する台湾