「広島春季キャンプ」（３日、日南）ランチタイムのスタンドに、乾いた打球音を響かせた。広島・末包昇大外野手（２８）が３日、味方投手が打撃投手を務めるフリー打撃で存在感を発揮。「あまり力を入れずに振っている段階。コンタクト重視だけど、良かったかなと思う」と、習得を目指す脱力打法に手応えを示した。森と対戦し、１０スイングで安打性は４本。左中間への大きな飛球や、左翼フェンスを直撃する豪快な一打もあっ