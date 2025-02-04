アプローチの練習は「練習場のマットの上から」よりも「芝の上から」がオススメ。そのうってつけの場が“ショートコース”だ！ そもそもアマチュアはアプローチの練習が不十分。ショートコースで集中して腕を磨いてもらいたいものだが、本企画ではさらに！「パターでのアプローチ」のレッスンを実践してみた。 距離はどのくらいまで？このライや状況でも使える？などを実験・検