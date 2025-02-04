¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè18½µ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÎÂè88²ó¤¬2·î5Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÍËÜ¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢NST¤Î»Å»ö¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡ö°Ê²¼2·î5ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥éÄÌ»»111ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó±é¤¸¤ëÊ¿À®¸µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÆÅÄ·ë¤¬¡¢±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¿´¤ÈÌ¤Íè¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÖÊ¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ