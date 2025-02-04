Simon LewisMichael Martina[サンサルバドル／ワシントン ３日 ロイター] - ルビオ米国務長官は３日、パナマが中国の広域経済圏構想「一帯一路」への参加を更新しない決定を下したことを歓迎し、米国とパナマの関係にとって「大きな前進」だと述べた。ルビオ氏は今週、就任後初の外遊でパナマを訪問し、同国に対し中国との関係を巡り圧力をかけた。パナマのムリノ大統領はルビオ氏との会談後、一帯一路構想への協力に関する