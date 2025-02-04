【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：44,421.91 ▼122.75（2/3）NASDAQ：19,391.96 ▼235.49（2/3） 1.概況 昨日の米国市場では、主要3指数が揃って続落となりました。トランプ大統領は1日に、メキシコとカナダに25%の関税、中国に10%の追加関税を課す大統領令に署名したことから、関税引き上げによる企業業績への影響が懸念され、朝方は売りが先行しました。ダウ平均は276ドル安で取引を開始し