橋本環奈がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の第87話が4日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、結（橋本環奈）は、外科医の蒲田（中村アン）から、来週手術する患者に食事をしっかり食べさせるよう指示される。結は患者に、普段の食生活などの聞き取りを行って、入院中の食事の方針を担当の看護師と共有する。むせやすい患者には言語聴覚士にも協力してもらう。一方、翔也（佐