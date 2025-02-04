3月7日に公開されるマーク・ウォールバーグ主演映画『フライト・リスク』の日本語吹替版同時上映が決定し、お笑いコンビ・相席スタートがゲスト出演していることが発表された。 参考：北米でファミリー映画のトレンド続くベストセラー原作アニメ『Dog Man』がNo.1 本作は、自身も『リーサル・ウェポン』『マッドマックス』シリーズなどに出演した俳優であり、2016年の第8