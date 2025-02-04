３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円７３銭前後と前週末に比べて４５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６０円０６銭前後と同７０銭強のユーロ安・円高だった。 トランプ米大統領が１日にカナダとメキシコ、中国からの輸入品に追加関税を課す大統領令に署名したことで、米経済や企業収益への影響を懸念したドル売り・円買いが先行。ＮＹ