´°Á´µÙÍÜ¤Î¥¹¥¹¥á ¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ²óÉü¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤¬¤â¤Ã¤È¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÈèÏ«²óÉüË¡¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ì¥¹¥È¤È¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÅ¬ÅÙ¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ·ìÎ®¤ò°Ý»ý ¡Ä "¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¸å¤ÎÀµ¤·¤¤¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Ë¡¡£´°Á´µÙÍÜÆü¤ÏÀäÂÐ¤ËÀß¤±¤ë¡ª" ¤ÎÂ³¤­¤òÆÉ¤à