¡ÖSamantha Thavasa(¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ)¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¼Â¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈPEANUTS¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤êËè²ó¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¾®Êª¤Ë¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤È¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤ÊÆü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Ä¿Í¤Î¿´¤Þ¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤È²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¤«¤éÂÔË¾¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼