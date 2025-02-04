中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)が、きょう4日に放送。ゲストに、武田真一、前田敦子、ゆいP(おかずクラブ)が出演する。「おまかせ4キロ朝ごはんセット」栃木県小山市にあるオモウマい食堂「喜作」。昨年8月に密着映像が放送されると、おぼんに米2合が盛られた「満腹唐揚げカレー」(1,100円)や、米1升に自家製チャーシューが1本、さらに温泉卵と唐揚げが盛られ