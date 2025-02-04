大阪3月限ナイトセッション 日経225先物38900+300 （+0.77％） TOPIX先物2742.5+12.0 （+0.43％） シカゴ日経平均先物38895+295 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 3日の米国市場はNYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。トランプ米大統領は2月1日、カナダとメキシコ、中国からの輸入品への関税の賦課に関する大統領命令に署名した。関税発動が米経済や企業収益に与える悪影響