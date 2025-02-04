【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「岡田プロデューサーから「大丈夫。お前は戦わない。喋ってて」と言われスッと現場に向かう事が出来ました笑」（二宮和也） Netflixが企画・製作するNetflixシリーズ『イクサガミ』の配信が11月に決定。あわせて、命がけの遊戯に臨む俳優陣14名が一挙解禁となった。 主演の岡田准一に加え、本作に大抜擢の藤崎ゆみあ（「崎」は、たつさきが正式表記）、そして清原