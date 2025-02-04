【パナマ市＝大月美佳、ワシントン＝淵上隆悠】米国のルビオ国務長官は、２日のパナマ訪問で、米国務長官としては異例の初外遊先となる中米・カリブ海の５か国歴訪をスタートさせた。トランプ米政権は、米国が「裏庭」としてきたこの地域で中国が影響力を高めていることに警戒感を強めており、外遊を通じて歯止めをかけたい考えだ。けん制パナマ運河の太平洋側の玄関口に位置するバルボア港。２日も、多数の荷物を積んだ大型の