［３日ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が３日発表した２０２４年第４・四半期（１０―１２月）の銀行融資担当者調査（ＳＬＯＯＳ）によると、大企業および中堅企業からの融資需要を示す指数がプラス９．４％、中小企業からの指数もプラス３．４％となり、ともに２年ぶりのプラスとなった。この結果は、ＦＲＢが２４年に政策金利を計１％ポイント引き下げて４．２５―４．５０％に設定したことが企業の借り入れを促