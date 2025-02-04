Image: Beats これ、運動する人にとって最強のイヤホンになり得るのでは？そろそろ出るかもとウワサされていたPowerbeats Pro 2ですが、あと1週間ほどで正式に発表される可能性が出てきました。そのため運動向けのイヤホンを買うか悩んでいる方はあと少しだけ待ってみることをオススメします。Powerbeats Pro 2には新しいヘルス向け機能が搭載されるかもBloombergのマーク・ガーマン記者です