報徳学園で甲子園4強、U-18代表にも選出…八代和真さんが野球塾を新設したワケ野球人生で後悔を残してほしくない。自らの経験を糧に安定を捨て、指導者の道を選んだ。今年1月から兵庫県・加古川市で野球塾「WIN Baseball School」を立ち上げたのが八代和真さん。高校時代は甲子園ベスト4、U-18高校日本代表に選出され、立命大でも活躍した八代さんは「子どもの時から正しい知識、フォームを身に付けてほしい」と、野球指導に情熱