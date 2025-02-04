【モデルプレス＝2025/02/04】俳優の岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ「イクサガミ」の配信が2025年11月に決定。この度、出演キャスト14人が解禁され、あわせてコメントも公開された。【写真】二宮和也が「圧倒的に綺麗で儚い」とべた褒めした女優◆岡田准一主演「イクサガミ」キャスト14人解禁「人斬り刻舟」の異名を持つ主人公・嵯峨愁二郎を演じるのは、初のプロデューサーとして