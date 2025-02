「国旗の絵文字が単なる文字として表示される」という報告を受け取った開発者のライアン・ガイヤー氏が、なぜそのような事態が発生しているのか突き止めたレポートを公開しています。The dumb reason why flag emojis aren't working on your site in Chrome on Windowshttps://geyer.dev/blog/windows-flag-emojis/最初に「国旗の絵文字が表示されない」という報告を受け取ったとき、ガイヤー氏は、とんでもなく古いマシンを使っ