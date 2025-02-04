【ニューヨーク共同】日本の自動車大手4社が3日発表した1月の米新車販売台数は計34万394台と、前年同月より2.0％増加した。堅調な米経済を背景に新車需要が底堅い中、3社が前年実績を上回った。日系メーカーが強みを持つハイブリッド車（HV）の販売が引き続き好調だったが、トランプ米政権の関税強化策を巡り、先行きは不透明感もある。米政権は日系メーカーが生産拠点を持つカナダ、メキシコに新たな関税を課す方針を示す。い