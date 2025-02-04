アサヒ飲料株式会社は、ブレンド茶のパイオニア『アサヒ 十六茶』をリニューアルし、2月4日より全国で発売。それに伴い、CMキャラクターを2009年より務めており、今年で17年目を迎える俳優の新垣結衣を起用した新TVCM「16チャージ！交差点」編を2月4日より全国にて順次OAする。【関連】新垣結衣、“味方”になってくれる存在を明かす「今まで生きてきて、本当に出会いに恵まれているなと…」『アサヒ 十六茶』は、おいしさと健康を