世界中に衝撃と感動を巻き起こし破格のメガヒット超大作によって次々とエンターテイメント史を塗り替えてきたマーベル・スタジオの劇場公開最新作『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』が2月14日（金）より日米同時公開。主人公は、初代キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースから最も信頼され、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（19）のラストでヒーロー引退を決めたスティーブから“正義の象徴”であ