2025年3月に全線開通来月にいよいよ全線開通を迎える高規格道路「名豊道路」に、話題が集まっています。一体どのような道路で、どういった声が上がっているのでしょうか。名豊道路の完成イメージ（画像：豊川市）名豊道路は、愛知県豊明市から、安城・西尾・蒲郡を経由して、豊橋市街から浜松方面へつなぐ、信号ゼロの国道23号バイパスです。【画像】超便利!? これが「名豊道路」計画ルートと工事状況です（30枚以上）東